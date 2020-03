O evento foi denominado LADY’S NIGHT, mas a noite do último dia cinco no Laguna Buffet, foi muito mais que uma festa, foi uma grande oportunidade para as mais de 300 mulheres que estiveram no local, de fortalecerem suas relações, suas relações com a vida pessoal e profissional! E esse é o ponto-chave da AMEC- Associação das Mulheres Empreendedoras de Cambé, reunir mulheres não apenas para falar de negócios, de fomentar uma ideia, mas de unir sempre a qualidade de vida com networking de qualidade!

Segundo a presidente da AMEC, Samara Godoi Bueno Sella, mais de 300 mulheres e de diferentes idades, prestigiaram o super evento Lady’s Night. E além da presença essencial das cambeenses, o evento contou também com lideranças regionais! “O evento só foi possível por que incríveis mulheres prestigiam esta oportunidade, e também, marcas visionárias patrocinam esta noite. O foco da AMEC é sempre proporcionar conteúdo empresarial e incentivo para as empreendedoras de Cambé e região”.

Uma das presenças mais celebradas no evento, foi a da apresentadora Cloara Pinheiro, que foi a Madrinha do evento e que teceu elogios ao trabalho da AMEC. “Eu costumo dizer que na crise você sempre deve tirar o s, e assim, fica crie! E as mulheres da AMEC fazem isso, criam! Fazem um evento enorme como este, nem imaginava que era tão grandioso e que coleborasse tanto para a cidade!”.

Outra mulher de fibra que conversou com a Coluna Bonita Ideia, foi a integrante da AMEC, Silvia Zotarelli que contou que a AMEC trabalha o ano todo em prol dos eventos e encontros que promove. “ Este evento é a celebração de um trabalho que acontece o ano todo, trabalhamos, atuamos em vários setores, como a saúde, alertando sobre a importância da prevenção ao câncer de mama em outubro, organizamos campanhas solidárias em dezembro, como a arrecadação de alimentos para os “Acamados mais Amados” de Cambé, entre outras ações ao longo do Ano. Mas, principalmente, tentamos sinalizar às mulheres que “têm atitude”, que elas podem agregar muito fazendo parte da AMEC e também comparecendo aos nossos eventos”.

Pessoal, acompanhem a primeira parte da matéria sobre o evento que movimentou Cambé!

E Feliz Dia Internacional da Mulher!

Fotos do Evento: Clique na imagem para ampliar…