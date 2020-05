Com a chegada da Pandemia de Covid-19, as pessoas se viram com medo, muitas relatam pânico, frustração e até sensação de enclausuramento! Um dos termos mais buscados no Google é “saúde mental”, de acordo com a própria plataforma!

E, atenta a tudo isso, a Coluna Bonita Ideia buscou com a psicóloga e Mestre em Análise do Comportamento, Cristina Okamoto, dicas viáveis de como manter a serenidade, a calma, como de fato “alimentar” a saúde emocional em tempos tão diferentes, confira!

“Em nossa cultura Ocidental edonista, somos levados a acreditar que para ser feliz precisamos buscar nossa autonomia, independência, boa autoestima e ser autoconfiante. Junto a isso tudo, caminha a excelência no trabalho, busca de plena satisfação, evitação de sofrimento e ser bem sucedido para ser considerado um ser de valor. Sentiu identificação? questiona a psicóloga Cristina.

O conceito Hedonista, na verdade, é uma filosofia de origem grega que produziu reflexões sobre o que é uma vida feliz. Essa palavra vem do grego hedoné, e coloca como objetivo central: a busca do prazer e a fuga das dores. E, de fato, é isso a que assistimos o tempo todo nas mídias sociais, correto? Mas, de acordo com Okamoto, o fato alarmante é que essa mesma cultura, que exige tanta autonomia e satisfação, está levando a índices altíssimos de pessoas com transtornos de ansiedade. “Os índices de pessoas com depressão, estresse, sensação de vazio, necessidade de pertencimento crescem”.

Em contrapartida, Okamato citou também o conceito Eudaimonismo. “No Eudaimonismo, para se ter bem-estar, as buscas são outras. O foco é uma vida baseada em virtudes e valores. O foco é no coletivo (no lugar do individualismo), harmonia (em vez de maestria), contentamento (versus satisfação), entendimento do sofrimento como processo natural da nossa existência e busca harmoniosa em lidar com as emoções (no lugar de afastamento contínuo de sofrimento e buscar em estar sempre “bem”).

Segundo, Okamoto para ter uma vida de boa qualidade e sentir mais leveza, tem algumas práticas que associadas a uma vida cheia de virtudes e propósito claro, que podem ajudar muito.

A seguir, tem uma lista de ouro cheia de dicas ótimas, (que são embasadas no conceito do eudaimonismo) e quanto mais delas você colocar em prática, melhor se sentirá consigo mesmo. Bora conferir?”

-Um dia antes, faça listas para o dia seguinte: com prioridades e a

quantidade de atividades que são praticáveis com saúde;

-Para ter energia e terminar bem seu dia, inicie o dia com qualidade. Acorde e mantenha-se longe de dispositivos eletrônicos “na primeira hora de ouro” do dia. Esse é o momento de nutrir-se! Deixe separado esse tempopara um bom livro, meditação, um café da manhã gostoso, um banho refrescante e acolhedor, um bom abraço e bom dia com carinho a quem ama! Começar um dia de forma leve te levará a ter mais produtividade e contentamento;

-Evite muitas horas em redes sociais, TV , entre outros meios eletrônicos;

-Aprenda mais sobre meditação e pratique. Tem crescido cada vez mais a quantidade de publicações na área devido aos seus grandes benefícios ao organismo. Meditação é uma ótima oportunidade para criar mais intimidade consigo mesmo, aprender a lidar com suas emoções, se ouvir mais e acertar mais com você mesmo. “Aquietar a mente” tão barulhenta pode ser muito favorável à sua saúde emocional;

-Cuidar do corpo é honrar o bem mais precioso que temos: que é a vida. Formas para cuidar bem dele é alimentar-se de forma saudável, dando nutrientes que irão gerar bem-estar e vivacidade;

-Tomar a quantidade de água necessária ao seu organismo (em média de 1,5 a 2 litros por dia).

-Movimentar-se fazendo uma atividade física com frequência libera hormônios que geram um relaxamento natural e estados de prazer, melhora sua saúde e humor.

-Cultive momentos com pessoas que ama. Tenha tempo e dê prioridade a isso. As pessoas não são eternas e sem elas, nossa vida perde grande parte do sentido. Crie momentos, memórias gostosas, seja o motivo do sorriso de alguém, seja acalento para o coração que sofre, busque colo e demonstre mais carinho. Riqueza maior que essa não existe! Se esforce para ter esse tipo de prosperidade.

-Faça pausas durante o dia para apenas reenergizar-se. Foque totalmente no momento presente!

-Faça exercícios focando a atenção: na respiração; ouvindo músicas boas; dançando um pouquinho; esticando o corpo; tomando água; ou apenas fechando os olhos por alguns instantes e prestando atenção nos ruídos do ambiente;

-Tente incorporar essas pequenas atividades ao seu dia e sinta mais leveza em sua rotina. E por último, mas não menos importante:

-Busque ser mais gentil (consigo e com os outros). Podemos ter a tendência de nos cobrar e nos julgar em excesso. Isso mina nossa energia emotivação. Ser gentil conosco não nos deixa mais passivos, pelo contrário, nos dá mais força para enfrentar a vida que já é cheia de desafios!

Espero que este conteúdo tenha sido uma espetacular ideia! Bom, falar com a psicóloga Cristina Okamato é sempre enriquecedor, tenho certeza que pelo menos alguma das dicas, te tocou! Se conseguir, coloque em prática dica com a qual se identifica e conte pra gente!