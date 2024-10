Apaixonada pela Barbie, influenciadora cambeense decora sua casa pensando na personagem

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Quem nunca teve um personagem, um astro ou uma cor de preferência quando criança, ou até mesmo na adolescência e fase adulta?! Eu, Emily, criadora da Coluna Bela Manchete, sou verdadeiramente fã da série e, dos astros de Friends– um dos seriados mais aclamados e conhecidos de todos os tempos- e, com isso, já me imaginei alugando um quarto de hotel que aborde a série! Mas engana-se quem acredita que as acomodações temáticas, com decorações segmentadas são exclusivas de hotéis, restaurantes ou parques de diversões! Muitos adultos ao redor do mundo, vêm decorando suas casas focando em suas paixões, ídolos e cores, como é o exemplo da influenciadora Juliana Montes que ama a cor rosa, a Barbie, entre outros personagens!

“Desde criança fui apegada a Barbie, minha infância foi humilde e eu tinha o sonho de ter a Casa de brinquedo dessa boneca, mas isso não foi possível. Mesmo crescendo, a vontade de ter as Barbies originais continuou, e ao formar minha casa com meu marido, acabei percebendo que tinha deixado adormecido em mim esse sonho, ter uma casa da Barbie”, contou Juliana, influenciadora digital que acumula mais de dez mil seguidores no instagram e dá dicas de como decorar seu imóvel de forma simplificada.

De acordo ainda com Juliana, o sonho de personalizar sua casa começou de fato com a chegada da pandemia de covid. “A saída do apartamento de nossa família e a mudança para uma casa aconteceu e, precisávamos de novos móveis. E dessa vez, ao invés de adquirir móveis de cores escuras como foi em nosso apartamento, comprei tudo branco. Com a pandemia e todos em casa, percebi que eu poderia transformar alguns cantinhos. E com o surgimento dessa vontade de personalizar os móveis, propus ao meu marido a decoração em candy colors. E o Fernando topou na hora, tive carta branca para pintar e personalizar meus móveis”.

Segundo Juliana, seu marido Fernando, que é daltônico, foi essencial para a transformação do lar deles. “O Fernando foi a figura essencial para que eu assumisse até para mim mesma que queria uma casa rosa, repleta de tons vivos e com aparência mais lúdica. Sempre brincamos que o Fernando só topou essa decoração mais feminina devido ao daltonismo, mas isso não procede, pois ele enxerga a cor rosa, mas realmente não é apegado a cores.”

Juliana Montes admitiu que por muitas vezes, ela e seu marido já ouviram brincadeiras sobre a casa ser tão feminina. “ Fernando é muito seguro e decidido, ele não se importa com brincadeiras e preconceitos, ele quer que eu fiquei feliz com nossa decoração. Vejo que ele é empoderado e evoluído, medo de julgamentos ele não tem. Ele gosta de vir a mim e nossas filhas contenstes, pois não sou somente eu, mas a Manuella e a Geovanna amam nossa decoração”.

E quando perguntei à Juliana sobre as motivações dela de continuar a investir na decoração rosa de sua casa, ela falou sobre o impacto que a decoração gera no seu dia a dia. “ Eu realmente me sinto mais à vontade , mais contente com uma decoração assim: leve e delicada, mas não é só isso! Ao cuidar da minha casa e descobrir minha própria personalidade, fui conhecendo pessoas na internet e vendo que eu era inspiração para outra mulheres que também tinham o sonho de ter uma casa fora do comum!”.

Segundo Montes, as decorações hiper temáticas são mais comuns no exterior. “Fora do país é muito mais comum ter uma casa com um tema ou cor exclusiva, inclusive é mais fácil e barato. Mas eu fui dando um jeito aqui. E amo meu cantinho, tenho relatos de mulheres e mães que adoram ver a minha casa. A minha sogra mesmo tomou coragem de aderir ao azul, de decorar seu espaço com a predominância do azul”.

Para finalizar o bate-papo, perguntei à Juliana sobre seus planos futuros e ela contou que toda a sua casa está em transformação, ela decorou sua cozinha recentemente e outros cômodos estão em transformação. “Muita gente estranhou minha escolha e reprovou, mas eu já sabia que isso aconteceria, nada que não é tão comum gera estranheza. As críticas vêm, inclusive de pessoas de perto, mas o mundo da decoração fez com que eu conhecesse haters, mas também fez com que eu conhecesse pessoas maravilhosas, então é sobre isso. Amigos, familiares falando, não me abala.Eu busco viver o hoje, a gente decorar um apartamento uma casa com medo de não conseguir vender depois não é minha cara, gosto de pensar e viver o hoje! E os outros cômodos do meu lar estão em transformação!”.

“A minha casa é meu mundo, é uma atividade terapêutica cuidar dela. Descobrir o que gostamos, é um ato de personalidade,recomendo”.completou Juliana, dona do instagram: @casafofadaju

https://www.instagram.com/casafofadaju

Pessoal, a Coluna Bela Manchete vai acompanhar toda a mudança do lar da Juliana e nos próximos dias lancaremos um sorteio lindo, para incentivar a Campanha Outubro Rosa, fique atento ao nosso instagram: https://www.instagram.com/belamanchete/ .