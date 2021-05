Após 27 anos Londrina volta a vencer o Athletico Paranaense em Curitiba

O Tubarão jogou melhor e venceu o Athletico Paranaense pelo placar de 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (12), na Arena da Baixada em Curitiba, em jogo foi válido pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense 2021. Luiz Henrique abriu o placar para o Alviceleste, e Adenilson ampliou ainda no primeiro tempo – Jajá descontou no fim do segundo tempo. Além dos dois gols, o Tubarão carimbou a trave três vezes e desperdiçou a chance de aplicar uma goleada em Curitiba.

Com o resultado, o Londrina sobe para o quarto lugar, com 15 pontos, e fica perto da vaga. Já o Athletico cai para sétimo, com 13 pontos, e deixa a decisão para a última rodada. No sábado, às 11h30, tem Toledo x Athletico e Londrina x FC Cascavel.