Após amarrar funcionários de um frigorifico em Cambé, ladrões levam nove toneladas de carnes

Nove toneladas de carnes foram roubadas de um frigorífico, em Cambé, nesta terça-feira (22), segundo a Polícia Militar (PM). Ninguém foi preso.

De acordo com a polícia, durante o roubo foram rendidos 10 funcionários que foram obrigados a carregar um caminhão, do próprio frigorífico, com grande parte do estoque de carne.

Os trabalhadores do frigorifico disseram à polícia que foram amarrados e colocados em uma câmara fria durante toda a ação.

Após ficarem presas por horas, as vitimas conseguiram se soltar. Ninguém ficou ferido.

Primeiro, os suspeitos renderam um funcionário do setor administrativo, para que ele os levasse até as carnes e aos demais trabalhadores, segundo a polícia.

Os assaltantes estavam armados e encapuzados, conforme a polícia. Além da carne e do caminhão, eles levaram R$ 170 e o carro de um funcionário.

Ainda nesta terça-feira, o caminhão foi encontrado vazio em Cambé.

“A equipe de Cambé acionou os papiloscopistas para tentar colher dentro do caminhão algumas digitais que possam auxiliar nas investigações”, disse o delegado Vitor Dutra de Oliveira.

A Polícia Civil de Ibiporã, no norte do Paraná, investiga o caso e busca identificar os envolvidos.

O caminhão encontrado passará por perícia.