O Prefeito de Cambé José do Carmo Garcia anunciou na tarde desta quarta-feira (01/07) que o município não pode ir contra e não cumprir o decreto do Governo do Estado.

No entendimento da prefeitura todas a medidas de segurança para conter e controlar a pandemia do coronavírus foram tomadas, e não teria a necessidade de uma nova paralisação do comércio, porem a prefeitura de Cambé entende que o decreto do Governo do estado sobrepõe ao decreto municipal.

Em Cambé as regras começam a valer a partir de 02 de julho de 2020

Segue abaixo oficio encaminhado pelo prefeito de Cambé José do Carmo Garcia;

Ilustríssimo Senhor,

Servimo-nos do presente. para informar que o Município de Cambé tem cumprido sua parte quanto ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. A grande maioria da população colaborou com o distanciamento social e o nosso trabalhador, o nosso comerciante, em regra, tem cumprido as normas.

No nosso entendimento novas regras deveriam focar em questões pontuais, onde realmente repousa o problema de contaminação. São festas particulares? São aglomerações desnecessárias? São agências bancárias? São praças públicas? São ambientes privados? Enfim, a nossa estratégia desde o começo foi atuar pontualmente, cirurgicamente, nos casos que efetivamente estejam provocando contaminação.

Sabemos que o Decreto do Governador sobrepõe ao Decreto Municipal e por hierarquia legislativa deve ser seguido.

Entendemos que o Governo do Paraná busca, como todos nós buscamos, a preservação da vida. Porém, as decisões do Estado, deveriam respeitar a peculiaridade e a realidade de cada Município.

Desta forma, vamos levar nossas ponderações a respeito deste novo decreto ao Governador do Estado do Paraná.

Atenciosamente,

José do Carmo Garcia

Prefeito Municipal