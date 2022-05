Após confronto com o Choque dois morrem e um fica gravemente ferido em frente a UEL

Os suspeitos fugiam com um Cruze que foi roubado e após o veículo ser localizado por equipe da P2, foi acionado o apoio do Pelotão de Choque.

Dois homens morreram e um ficou em estado grave em um confronto com uma equipe do Pelotão de Choque na PR-445, em frente a Universidade Estadual de Londrina, na tarde desta sexta-feira (6).

De acordo com as informações, os suspeitos fugiam com um Cruze que foi roubado e após o veículo ser localizado por equipe da P2, foi acionado o apoio do Pelotão de Choque. No momento da abordagem os suspeitos efetuaram disparos contra policiais que para se defender, revidaram.

Socorristas do Siate foram acionados para prestar atendimentos e já encontraram dois homens sem vida. O terceiro suspeito foi atingido por pelo menos quatro disparos e encaminhado ao hospital com ferimentos graves.

O veículo tinha sido tomado em assalto no Jardim Higienópolis na manhã desta sexta-feira (6).

A área do confronto foi isolada. Um caminhão do Corpo de Bombeiros esteve no local para auxiliar na sinalização. Equipe de perícia também foi acionada e os corpos dos homens mortos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal – IML de Londrina.

Dois revólveres e uma pistola municiados foram apreendidas com os suspeitos.

