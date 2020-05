Investigadores da Polícia Civil de Cambé recuperaram um aparelho celular na manhã da última quarta-feira (13/05), na cidade de Londrina, celular este que foi produto de roubo na cidade de Cambé.

De acordo com as informações, no dia 14 de março, um adolescente de aproximadamente 17 anos dirigia-se a um supermercado localizado no Jardim Vila Rica quando foi abordado na Rua Governadores Gerais por dois indivíduos em uma motocicleta de cor escura e recebeu a voz de assalto. Na ocasião, os elementos subtraíram da vítima um aparelho celular Iphone.

Após investigações, uma equipe de policiais deslocaram até o Jardim Nossa Senhora da Paz (Bratac) onde estaria o aparelho. Já no local, os policiais encontraram o celular em posse de um rapaz. O rapaz informou que adquiriu o produto através do site de compra e venda chamado OLX.

O suspeito foi encaminhado na sequência à Central de Flagrantes da Delegacia de Cambé, onde foi ouvido e liberado. Ele poderá responder por receptação.

“As pessoas devem ter muito cuidado nas negociações – compra e venda de produtos – feitos pelos sites de classificados da internet, principalmente quando observar que os produtos oferecidos estão abaixo do valor de mercado, pois além da pessoa perder o valor que pagou, poderá responder criminalmente”, informou o investigador ao Portal Cambé.