A pandemia Covid-19 mudou o mundo do turismo da noite para o dia: as companhias aéreas cancelaram todos os voos importantes, muitos destinos turísticos internacionais fecharam as suas atrações, os hotéis começaram a ter cautela com suas reservas e os viajantes se esforçaram para adiar as viagens e obter reembolso.

Mas à medida que bolsões do globo começam a receber visitantes, a indústria de viagens e turismo que esteve em declínio nos últimos meses dá um suspiro de alívio. Enquanto boa parte dos governantes ainda está desaconselhando viagens “não essenciais”, uma série de destinos ao redor do mundo está começando a diminuir o bloqueio e as restrições de fronteira, alimentando o entusiasmo dos turistas que já estão ansiosos pela liberdade de viajar.De acordo com as últimas notícias, 10 países em todo o mundo reabriram as portas para todos os pontos de referência e atrações. São eles: Grécia, Vietnã, Dinamarca, China, Croácia, Egito, Bulgária, Portugal, Holanda e Suíça. Europa, Oceania e África são os continentes que estão liderando a lista no que diz respeito à redução de bloqueios e reabertura de atrações turísticas, deixando a América do Norte e do Sul para trás.

A Croácia foi o primeiro país do mundo a abrir para o turismo interno; a China e Vietnã foram os primeiros na Ásia para o mesmo. Atualmente, 50% das nações do mundo já atingiram o marco inicial de reabertura para viajantes domésticos.Enquanto os países diminuem os bloqueios, o turismo dentro das fronteiras está sendo incentivado antes dos destinos internacionais, portanto, os entusiastas de viagens ainda tendem a procurar escapadelas de fim de semana e trajetos curtas, não muito longe de casa.

À medida que as viagens lentamente retornam ao normal, algumas regras ainda devem perdurar por algum tempo em termos de liberdade de viajar, entre as quais estão:

Período de quarentena obrigatório



Uma quarentena de 14 dias é obrigatória em quase todos os países do mundo, para viajantes internacionais. Alguns lugares também podem exigir um certificado Covid negativo ou a realização de um teste local, antes que o processo de entrada seja liberado.



Exigência da compra de ingressos online



Mais de 45% das atrações turísticas em todo o mundo exigem a compra de ingressos online para evitar filas. Um em cada quatro pontos turísticos reabertos parou de aceitar dinheiro para proporcionar uma experiência sem contato. Antes da pandemia, mais de 85% de todas as atrações vendiam tickets no balcão ou por meio de um atendente.

Novas normas: Máscaras, higienização e verificação de temperatura



A análise das medidas de segurança nas atrações turísticas atualmente abertas revela que as máscaras protetoras obrigatórias, a higienização e a capacidade reduzida de visitantes são os protocolos mais populares. Algumas também adotam as verificações de temperatura. Na Europa, por exemplo, 48% das atrações turísticas tornaram obrigatório o uso de máscara pelos visitantes.



Viagens com experiências estarão de volta



As fases prolongadas de quarentena incentivaram a redescoberta de hobbies esquecidos e isso deve ser refletido nas próximas viagens. Pessoas que têm um talento especial para a fotografia, por exemplo, poderão optar por lugares onde possam explorar seus cliques, ou talvez sair de férias para locais onde seja possível andar de bicicleta, explorar fazendas, passeios sustentáveis, ecoturismo e muito mais. Viagens responsáveis e ecológicas ​​serão a nova moda e as pessoas provavelmente se permitirão programas de voluntariado de curto prazo para experiências de férias mais significativas.

O turismo de natureza vai explodir



As viagens aos ambientes mais naturais certamente estão entre as preferências dos turistas, que farão questão de aproveitar essa forma de passeio ao ar livre, o que nos últimos meses muitos não puderam se beneficiar. Mais do que museus e parques temáticos, as pessoas farão questão de passar alguns dias em algum resort cercado por uma vegetação abundante – longe da multidão e praticando um pouco mais o isolamento social.

Localização da viagem



A tendência é que o turismo doméstico ganhe popularidade no momento. Os viajantes que antes teriam escolhido visitar um destino internacional agora devem ficar no próprio país. Como resultado, destinos com uma grande base de viagens internacionais verão um grande aumento em seu turismo doméstico, em comparação com os anos anteriores.

Com todos os protocolos, regras rígidas e demais cuidados, definitivamente o que se espera é uma nova onda nas tendências de viagens e a retomada dos planos para explorar o mundo novamente.