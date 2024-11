Apreensão de 1.650 Kg de Maconha em Cambé Após Tombamento de Carreta na BR-369

0:00

Na madrugada desta terça-feira (19), uma grande apreensão de drogas ocorreu em Cambé, na alça de acesso da BR-369, próximo à Avenida Roberto Conceição, em uma ação que mobilizou diversas equipes policiais. O incidente começou quando uma carreta capotou, chamando a atenção de uma equipe policial que estava em patrulhamento na região.

Durante a aproximação ao local do acidente, os policiais visualizaram o motorista da carreta, que demonstrou nervosismo ao desembarcar e fugiu em direção à mata, não sendo localizado, apesar das buscas feitas com o apoio da equipe ROTAM. Ao vistoriar a carreta tombada, foram encontrados aproximadamente 1.650 kg de maconha, incluindo parte da droga em formato não prensado, conhecida popularmente como “maconha gourmet”, que possui valor mais elevado no mercado ilícito devido à sua maior concentração de THC.

De acordo com o soldado Robson Melo, que participou da operação, toda a carga apreendida foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil em Londrina, onde será realizada a pesagem oficial e os procedimentos legais para registro da ocorrência. O veículo permanecerá no local até que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a companhia elétrica tomem as medidas necessárias, já que o tombamento causou danos a um poste.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população, incentivando denúncias anônimas pelo número 190 ou pelo Disque-Denúncia 181, para auxiliar na localização do motorista ou qualquer outra informação relacionada ao caso.