Apreensão de 250 quilos de maconha em operação integrada em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na manhã desta quarta-feira (11), uma operação integrada entre a 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), Receita Federal e Polícia Federal resultou na apreensão de aproximadamente 250 quilos de maconha e na detenção de um menor de idade. A ação ocorreu na rodovia BR-369, altura do km 165, em Cambé, e contou com a atuação da equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar.

Durante a operação, um veículo Peugeot prata chamou a atenção das autoridades devido à aparência jovem e franzina do condutor, levantando suspeitas. Após abordagem, foi realizada uma vistoria no veículo, onde foram encontrados 375 tabletes de maconha totalizando cerca de 250 quilos da droga. De acordo com o menor detido, ele é morador de Umuarama e teria recebido o veículo já carregado com os entorpecentes, com o objetivo de entregá-los na capital paulista. O pagamento pelo transporte seria de R$ 10 mil.

O veículo utilizado na operação não possuía alertas de furto ou roubo, e o caso foi encaminhado à Polícia Judiciária para a continuidade das investigações. Como o condutor era menor de idade, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os desdobramentos.

Segundo o sargento Raul Xavier, da 11ª CIPM, essa operação é um exemplo dos bons resultados alcançados através da integração entre os órgãos de segurança e fiscalização. Ele ressaltou a importância do trabalho conjunto para fortalecer a segurança pública na região.

O menor, o veículo e os entorpecentes foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Cambé. A população pode colaborar com as autoridades realizando denúncias anônimas através do telefone 181 ou pelo aplicativo 190 PR.