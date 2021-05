Apucarana: Falsa enfermeira é presa com doses da vacina contra a Covid-19

Uma falsa enfermeira foi presa neste sábado (15) com doses da vacina contra o novo coronavírus, em Apucarana, no norte do estado, conforme o Ministério Público do Paraná (MP-PR).

O mandado de busca e apreensão na casa dela foi realizado pela Polícia Civil a pedido do MP, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Apucarana, após denúncia de que a mulher ofereceu, pelo WhatsApp, doses de vacina a pessoas não contempladas nos grupos prioritários.

De acordo com as investigações, a falsa enfermeira tinha sido admitida para trabalhar como voluntária do processo de vacinação contra a Covid-19 no município.

Durante o cumprimento da determinação judicial, algumas doses de vacina foram apreendidas, sendo: um frasco da Astrazeneca, com cinco doses; um de CoronaVac com um número ainda não determinado de doses, e um vazio.

Segundo o MP, a falsa enfermeira foi presa em flagrante pelo crime de peculato, podendo responder também pelos crimes de falsidade ideológica e infração de medida sanitária.

O Ministério Público afirmou que dará continuidade às investigações com intuito de esclarecer o possível envolvimento de servidores públicos na subtração das doses.

Conforme o órgão, será apurada também a eventual responsabilização de pessoas que possam ter sido beneficiadas com a aplicação da vacina.

Cobra News