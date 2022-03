Apucarana Sports sub-20 vence o Cambé em jogo-treino no “Olímpio Barreto”

Em jogo-treino realizado nesta terça-feira (08/03) no Estádio Municipal Olímpio Barreto, o time sub-20 do Apucarana Sports venceu o Clube Atlético Cambé (CAC) pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado pelo meia-atacante Kenu, cobrando pênalti, aos 20 minutos do primeiro tempo.

Nesta quinta-feira (10/03), no mesmo local, às 15 horas, a equipe sub-20 do Apucarana recebe a Associação Portuguesa Londrinense.

O time, que é treinado por Toninho Santos, se prepara para o Campeonato Paranaense da categoria, que começa no dia 30 de abril. A Federação Paranaense de Futebol (FPF) comunica que o Arbitral do campeonato será no dia 16 de março, às 15 horas, por vídeo conferência.

No jogo-treino frente ao CAC, o Apucarana iniciou o duelo com José; Galiassi, André, Alan e Gean; Barra, Kenu, Ruan e Perdigão; Simeoni e VT. Durante a partida o técnico Toninho também utilizou os jogadores Pedro Henrique, Pernetti, Kekel, Thiago Emanuel, Sandalo, Gu, Rodrigues e Anselmo.

Via: Assessoria de Imprensa do Apucarana Sports