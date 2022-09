Apucarana terá novo viaduto e centro cultural, diz Ratinho

Apucarana espera há anos por duas importantes obras que serão viabilizadas através do Governo do Paraná: um viaduto e um centro cultural. O viaduto é aguardado há mais de 30 anos e espera pelo centro cultural é de seis anos. Hoje, durante a visita à cidade, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Ratinho Jr, adiantou que as duas obras serão agilizadas. “Nós já estamos lutamos pela realização desses dois sonhos”, garantiu Ratinho Junior ao prefeito Beto Preto.

O viaduto será construído no bairro João Paulo II sobre a linha férrea, na saída para Maringá. Em horário de pico, o congestionamento chega a mais de um quilômetro. “Para a população é um transtorno diário”, afirma Beto Preto. A outra obra, o “Núcleo de Saber”, com teatro, oficinas, de arte e literatura e biblioteca – está parada há seis anos e se transformou em um viveiro fétido de pombos.

Ratinho Junior já sabia da urgência da construção do viaduto e ainda na Câmara dos Deputados, apresentou emenda de R$ 500 mil ao orçamento da União. “Além de facilitar o trânsito em horários de pico, evitando os congestionamentos, a obra vai também dar maior segurança à vida dos mais de 10 mil habitantes do bairro João Paulo II que circulam por aquele local, principalmente crianças e adolescentes que vão à aula”, disse Ratinho Junior.