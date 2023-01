A quinta rodada do Campeonato Paranaense 2023 terá um jogo emocionante entre Aruko x Londrina, que acontecerá no domingo às 18h30, no estádio Willie Davids, em Maringá. Ambos os times vêm de vitórias na rodada anterior, com o Londrina vencendo o Operário-PR por 3 a 2 no Estádio do Café, e o Aruko derrotando o Rio Branco-PR por 1 a 0.

O técnico Rafael Andrade do Aruko deve escalar o time com Jefferson como goleiro, Diego Petrin, Vitão, Renan Fonseca e Almir na defesa, Lagoa, Guilherme Borges e Rafinha no meio-campo, e Tales, Wallisson Bahia e André Carlos no ataque.

Já o técnico Edinho do Londrina deve escalar Saulo como goleiro, Léo Morais, Gabriel, Thawan e Felipe Vieira na defesa, João Paulo, Pedro Cacho e Lucas de Sá no meio-campo, e Clinton, Halef Pitbull e Victor Daniel no ataque.

A arbitragem será liderada por Daniel Dantas Canário de Melo, com João Fábio Machado Brischiliari e Tom Gomes Rocha como assistentes, e David Herik Pinho como quarto árbitro. Vale lembrar que o Campeonato Paranaense não conta com VAR (árbitro de vídeo).

A transmissão será feita pela NSports e o jogo promete ser uma grande disputa entre esses dois times que buscam subir na tabela de classificação