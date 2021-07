Assistência Social intensifica abordagens nos próximos dias em Cambé

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Cambé tem intensificado as abordagens a pessoas em situação de rua nesta semana, quando há uma previsão de virada no tempo, que vai derrubar significativamente a temperatura na região. De acordo com o Sistema de de Tecnologia e Monitoramento do Paraná (Simepar), uma frente fria que chega ao sul do Brasil deve fazer os termômetros marcarem até -1ºC na quinta-feira (29). A queda deve começar na quarta-feira e deve durar vários dias. Há previsão de geada.

Nas ações minimizar os impactos causados pela queda da temperatura, a Secretaria de Assistência Social, por meio dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), está entregando cobertores desde meados de junho. “Até o momento, já foram atendidas cerca de 90 famílias. Entregamos aproximadamente 200 cobertores. Ressaltamos que as famílias que ainda precisem, podem procurar os CRAS de referência para os devidos encaminhamentos”, afirmou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Lucilene Diorio.

Ela ressalta que diariamente está sendo feita a abordagem noturna, com apoio da equipe do abrigo Padre Manoel Coelho, a partir das 18h30. “Vamos intensificar essa abordagem nesta semana devido à previsão de queda brusca de temperatura. A cada pessoa que encontramos na rua, orientamos sobre a previsão da temperatura e seus riscos, além de recomendamos à pessoa procurar um abrigo. Mas a decisão de ir ou não cabe ao cidadão. Muitos relutam e preferem continuar nas ruas”, explicou Diorio, frisando que também está distribuindo agasalhos e cobertores a essas pessoas.

Via: Assessoria de Imprensa/PMC