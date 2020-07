A ACIC publicou na manhã desta quarta-feira nota contra o fechamento do comércio que foi decretado pelo Governador Ratinho Junior, confira na integra a note da Associação Comercial de Cambé:

Em contato com Municípios de nossa Coordenadorias, alguns irão trabalhar normalmente sustentado, segundo eles, por uma determinação federal que dá autonomia aos Municípios, principalmente aqueles que possuem números baixo de contaminados. Entendo que enquanto o Município não se manifestar continuaremos trabalhando.

Davi Garcia – Diretor Jurídico

Foi uma surpresa desagradável ler o decreto e ouvir o governador em sua coletiva ontem.

Discurso patético e sem lucidez nenhuma, com muita ambiguidade quando falou que não era lockdown e acabou sendo …(pois fecha tudo), com exceção das atividades essenciais.

Nós da ACIC, estamos do lado do empresário, da saúde com responsabilidade, do emprego e renda, e contra esse nefasto decreto que impõe regras absurdas de total paralisação no momento em que a economia local estava retomando sua condição de sobrevivência.

Somos contra a forma apresentada do decreto, vamos nos manifestar contrário à paralisação, e até medidas judiciais contra essa decisão do governo do Paraná está em nossa pauta para hoje…

Pela continuidade do comércio aberto e pela saúde do povo Cambeense!

Parecer da ACIC – Associação comercial e Empresarial de Cambé.

Pedro Mazei

Presidente

David Garcia

Diretor Jurídico