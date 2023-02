A Associação dos Autistas de Cambé (ADAC) foi fundada por mães em Cambé com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O grupo foi formado a partir do grupo cambeense Coração Azul, composto por mães de crianças com TEA. A ADAC foi fundada em 19 de novembro de 2022 para fornecer tratamentos que a cidade não oferece para os autistas.

A presidente da associação, Mareliza Regina, explicou que a ADAC enfrenta desafios financeiros e dificuldade em encontrar um local para terapias. Os profissionais que estão ajudando no momento são voluntários e a associação está em busca de mais profissionais e tipos de terapias. Atualmente, a ADAC conta com uma psicopedagoga e uma educadora física, mas busca por fonoaudiólogas e terapeutas ocupacionais.

A segunda secretária da ADAC, Renata Pereira dos Santos de Campos, destacou que a associação também tem como objetivo oferecer terapias gratuitas para Cambé, já que a demanda pelo CAPS e pela APAE é alta e não há vagas disponíveis. Em dezembro de 2022, as mães da ADAC apresentaram a entidade na Câmara de Cambé e a prefeitura se dispôs a ajudar após a associação estar regulamentada e funcionando ativamente.

A ADAC está fazendo o cadastramento de membros para todas as pessoas com TEA de Cambé, independentemente da idade, e para suas famílias, com o objetivo de ampliar a base de membros. A associação é uma importante iniciativa para garantir os direitos dos autistas e fornecer-lhes tratamentos e terapias.