Atendendo ao Ministério Público, Polícia Militar encerra evento de influenciadores digitais em Cambé

A Polícia Militar encerrou um reality show que reuniria 40 “tiktokkers” brasileiros em uma casa localizada no Conjunto de Chácaras Santa Maria na cidade de Cambé, na noite desta sexta-feira (05/03), por volta das 22h00.

De acordo com as informações, eles permaneceriam aglomerados por 10 dias. Após conhecimento dos fatos, equipes policiais deslocaram até o local denunciado onde realizaram a abordagem nas pessoas ali presentes.

No total, 22 pessoas foram abordadas, sendo 3 delas adolescentes. Durante as buscas, foram encontradas porções de entorpecentes.

Diante da constatação do desrespeito às normas vigentes de enfrentamento à pandemia e do ilícito localizado, o organizador foi encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina e o evento encerrado. Além disso, o local utilizado para realização do evento foi interditado.

