Atendimento de Sinistro na PR-445 em Londrina: Colisão Traseira Entre Veículos

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na noite de 1º de novembro de 2024, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (CPE/BPRv), registrou um acidente envolvendo um veículo Toyota Corolla e uma motocicleta Honda CG 160 na PR-445, no quilômetro 78+500 metros, no trecho entre Cambé e Londrina.

De acordo com as informações repassadas pelo condutor do Toyota Corolla, identificado como G.R.C.A., de 32 anos e residente em Florestópolis, o veículo transitava no sentido Cambé/Londrina quando colidiu na traseira da motocicleta que seguia na mesma direção. O motociclista, A.J.S.O., de 34 anos, sofreu ferimentos e foi prontamente encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabará. O condutor do Corolla saiu ileso do acidente.

A ocorrência foi comunicada às 20h15min e, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a moto não possuía placa. O caso será registrado para acompanhamento das autoridades competentes.