Athletico vira sobre o Paraná Clube na estreia do Campeonato Paranaense 2025

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na abertura da temporada 2025, o Athletico Paranaense conquistou uma importante vitória de virada contra o Paraná Clube. O confronto ocorreu na tarde deste sábado, na Ligga Arena, e terminou com o placar de 2 a 1 a favor do Furacão. Este duelo marcou a estreia das equipes no Campeonato Paranaense e também valia a “Taça dos Campeões”, prêmio concedido pela Federação Paranaense de Futebol ao vencedor do confronto entre os campeões das últimas edições da primeira e segunda divisões estaduais.

Como Fica a Classificação?

Com a vitória no clássico, o Athletico soma seus primeiros três pontos na competição, enquanto o Paraná Clube, que retornou à elite após duas temporadas, ainda busca sua primeira pontuação no torneio.

O Jogo – 1º Tempo

O Paraná Clube começou a partida melhor, chegando a marcar com Diego Tavares, mas o gol foi anulado por impedimento no início da jogada. O Athletico, aos poucos, equilibrou o duelo e ameaçou em lances de bola parada. O principal deles foi uma cobrança de escanteio fechada de Zapelli, que acertou a trave. Na sobra, Luiz Fernando finalizou por cima.

Nos acréscimos, o Tricolor conseguiu abrir o placar. Após um escanteio cobrado por Júlio Rusch, Eduardo Tanque superou Fernandinho pelo alto e marcou de cabeça, fechando o primeiro tempo em 1 a 0 para o Paraná Clube.

O Jogo – 2º Tempo

No retorno para a segunda etapa, o Athletico mostrou determinação em buscar a virada. O empate veio em uma jogada de pênalti. O árbitro assinalou a penalidade após a bola tocar no braço de Yan Victor em um chute de Zapelli. O camisa 10 teve sua cobrança defendida pelo goleiro Gasparotto, mas no rebote, Di Yorio, atacante argentino, completou para o gol.

O Paraná Clube tentou retomar a vantagem, mas parou nas boas defesas de Mycael, que segurou as investidas de Diego Tavares e Gustavo Xuxa. O gol da virada do Furacão veio dos pés do colombiano Palacios, em sua estreia. Raul invadiu a área pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. A bola passou por João Cruz, mas sobrou para Palacios marcar o 2 a 1.

O Tricolor ainda teve uma última oportunidade de empate em uma cobrança de escanteio de Gustavo Xuxa, que raspou o travessão antes de sair pela linha de fundo.

Próximos Compromissos

Na segunda rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico enfrentará o Rio Branco, na terça-feira, às 20h, novamente na Ligga Arena. Já o Paraná Clube recebe o Operário na quinta-feira, também às 20h, na Vila Capanema.