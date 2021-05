Ato de Amor: Voluntários arrecadaram travesseiros para maternidade da Santa Casa de Cambé

Um grupo de moradores do município de Cambé se juntou numa ação solidária para arrecadar travesseiros para serem usados pelas gestantes e puérperas (mulheres que recentemente deram a luz) internadas na maternidade da Santa Casa de Cambé.

Atualmente, as mulheres internadas dormem sem travesseiros, pois a maternidade está sem nenhum. Janaina Chiaratti Farina,

Gestora de Enfermagem da Maternidade nos explicou que a vida útil dos travesseiros da maternidade é pequena devido à limpeza e ou lavagem. Elas também não tem nem lençol nem cobertas, e no momento do exame é complicado, sem falar no frio que está se iniciando.

“Estamos muito impactados com essa realidade e resolvemos juntar forças na nossa comunidade para ajudar e tentamos adquirir materiais de qualidade para que possam durar mais”.

O grupo de voluntários, conseguiu comprar 13 travesseiros da ARTEX para doação!

As gestantes precisam do travesseiro para maior conforto e, principalmente após o parto, para auxiliar no apoio para amamentarem seus bebês

A maternidade ainda tem necessidade de mais travesseiros, lençóis e cobertas que, é outra demanda urgente da maternidade.

O grupo Fé Voluntários não quis aparecer e fez a entrega na Santa Casa e Thays de Souza Cordeiro da Fonseca , Assistente Social da Santa Casa de Cambé recebeu as doações.