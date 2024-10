Atropelamento na BR-369, Próximo ao Pontilhão do Bratislava, deixa pedestre ferido

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Na noite do dia 5 de outubro de 2024, um acidente de trânsito do tipo atropelamento foi registrado na Rodovia Melo Peixoto (BR-369), em Cambé, próximo ao pontilhão do Bratislava, no quilômetro 110. O incidente ocorreu por volta das 19h01, envolvendo um pedestre e uma caminhonete Fiat Strada Working CE, de cor prata, que transitava no sentido Rolândia-Londrina.

De acordo com as informações, o motorista da picape, um senhor que estava se deslocando de Rolândia para Londrina, foi surpreendido por um homem que, provavelmente sendo um andarilho, tentou atravessar a pista repentinamente. O condutor ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar o impacto. A vítima, identificada como S.H.D.O., de 46 anos, foi atingida, colidindo com o capô e o para-brisa do veículo.

Equipes do Siate, Corpo de Bombeiros, incluindo um caminhão de resgate e uma picape, foram acionadas para atender a ocorrência. O homem foi socorrido no local e encaminhado à Santa Casa de Cambé com ferimentos moderados e várias escoriações pelo corpo.

O trânsito no local ficou parcialmente interrompido até que as autoridades realizassem os procedimentos necessários. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para realizar os levantamentos sobre o acidente e normalizar o fluxo de veículos na rodovia.

Esse foi mais um caso que evidencia os perigos da travessia indevida em rodovias, especialmente em locais com grande fluxo de veículos e sem sinalização adequada para pedestres.