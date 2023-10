Atualização – Utilidade Pública – LONDRINA E CAMBÉ – Manutenção emergencial em adutora

LONDRINA E CAMBÉ – 08 e 09/10 – Atualização

AVISO DE UTILIDADE PÚBLICA

Manutenção emergencial em adutora segue durante a noite

A Sanepar informa que neste domingo (8), está trabalhando em serviço emergencial de manutenção em adutora do sistema Londrina/Cambé, para conserto de um vazamento. Por esta razão, foi preciso interromper o abastecimento nos reservatórios Esperança (Cambé) e Maria Lúcia (Londrina), que abastece a região Oeste da cidade.

Devido às condições climáticas e a complexidade dos reparos, o prazo de realização do serviço se estendeu, com previsão de conclusão e retomada do abastecimento no início da manhã desta segunda-feira (9). A normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa, por volta do meio-dia.

Pode haver oscilação de pressão nas redes ou falta d’água nos seguintes locais:

Cambé:

Pq. Maracanã, Jardim Ana Eliza, Jardim Elizabeth, Pq. Maracanã, Ch. Manella, Jardim União, Recanto Sumaré, Chácaras Santa Maria, Jardim Ecoville 2, Sociedade Rural Do Paraná, Resid. Residencial Das Torres, Resid. Das Américas, Campos Do Conde, Pq. Resid. Ana Rosa 4, Jardim Maria Flora, Jardim Terra Nova, Resid. Prof Otto B. Da Costa, Jardim Cidade Alta e Parque Lyra.

Londrina:

Jardim Imagawa, Moradias Cavo Frio, Res. Severo De Rudin Canziani, Jardim Hirata, C.H. Marajoara, Vila Flora, Jardim Maria Luiza, Jd. Nova Olinda, Residencial Anselmo Vedoato, Jardim Barcelona, Jardim Santo André, Jardim Ana Terra, Jardim Santa Madalena, Jardim San Martin, Jardim Noroeste, Jd. Nova Londrina, Jd. Maria Do Carmo, Jardim Santiago, Jardim Atlântico, Portal Do Império, Jardim Savana, C. H. Santiago, C.H. Santiago 2, Jardim São Tomás, Jardim Das Américas, Jardim Império Do Sol, Res. Itamaraty, Jardim Holanda 2, Jardim Coliseu, Jardim Dos Andes, Jardim Costa Do Sol, Jardim Holanda, C.H Garça Real, Jardim Leonor, Cond. Resid. Ana Terra, Parque Industrial Cacique, Pq. Ind. Horácio Sabino, Pq. Ind. Nishi 2, Jardim Rosicler, Parque Industrial Nishi 1, Jardim Maria Lucia, Res. Santa Rita 1,2,3,4,5,6 e 7, C.H. Morumbí, Jd. Leste Oeste e Jd. São Francisco De Assis.

A Sanepar orienta a população a priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal, sem desperdícios. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.