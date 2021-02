Aulas presenciais na Rede Municipal de Cambé retornam no dia 23

Mais de três mil alunos da rede municipal de Cambé devem voltar às aulas presenciais na terça-feira (23/02). Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Educação com pais dos alunos matriculados no infantil V e 1° ao 5° ano do ensino fundamental, indicou que 52% deles decidiram que os filhos retornarão agora no modelo híbrido, com aulas presenciais e remotas. Ressaltamos, porém, que o início do ano letivo ocorreu na forma remota, no último dia 8, com todos os alunos da rede.

A princípio, a volta das aulas presenciais estava agendada para o dia 18/02, mas o prefeito Conrado Scheller decretou para 23/02, adiando por cinco dias esse retorno. Segundo a secretária de Educação, Estela Camata, esse modelo híbrido só está disponível para os alunos a partir do infantil 5 (Educação Infantil) e para 1°a 5° anos, incluindo EJA (Ensino Fundamental).

Camata informa, que dentre os pais consultados, aproximadamente 1.200 ainda não se manifestaram. “Desde o dia 8 as escolas organizaram reuniões junto aos pais, a fim de orientá-los sobre os dois formatos de atendimento: híbrido e remoto (condutas de biossegurança e assinatura de termos de consentimento). Para os pais que ainda não manifestaram o interesse, Camata pede para que entrem em contato com a escola.

As orientações sobre a escala de aulas presenciais e remotas já foram enviadas aos responsáveis. A secretária ainda pontua que a responsabilidade de prevenção deve ser coletiva. “Se a família tiver contato ou algum sintoma da COVID-19, o protocolo determina que os alunos permaneçam em isolamento familiar e que os responsáveis comuniquem imediatamente a escola. Se todos fizerem sua parte, vamos ter segurança e, assim, preservaremos muitas vidas”.

Segundo Estela Camata, todas as escolas seguirão um rigoroso protocolo de segurança e prevenção durante as aulas.

Via: Assessoria de Imprensa