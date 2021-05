Autores de roubo a malote são presos no Centro de Londrina

Em patrulhamento pela região central da cidade, os policiais efetuaram a prisão da dupla, um deles com mandado de prisão em aberto.

A Polícia Militar prendeu no início da tarde desta segunda-feira (31/05), por volta das 12h45, dois homens suspeitos de roubo de malote na Rua Belém no Centro de Londrina.

De acordo com as informações, em patrulhamento pela região central da cidade, os policiais efetuaram a prisão da dupla, um deles com mandado de prisão em aberto.

Os homens, um de 21 anos e o outro de 33 anos, foram encaminhados juntamente com o dinheiro recuperado e a arma apreendida para as providências adequadas.

