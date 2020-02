Policiais prenderam na noite do último sábado (08/02), dois homens autores de um roubo a posto de combustível em Cambé que ocorreu na semana anterior.

De acordo com as informações, a dupla foi detida em uma casa onde estariam escondidos, após um policial civil relatar onde eles estavam, na Rua Garcia Rodrigues Paes, no Jardim Riviera.



No assalto ao posto, um dos suspeitos foi filmado pelas câmeras de segurança com a mesma blusa em que foi detido. Quando as viaturas cercaram o imóvel, o rapaz, que acumula diversas passagens criminais e três mandados em aberto, entrou em luta corporal com uma das equipes. O outro jovem fez o mesmo, mas os dois acabaram presos em flagrante.



Antes de serem encaminhados para a delegacia de Cambé, mostraram para os policiais a moto usada no roubo, que tinha características iguais ás informações repassadas pelas vítimas.



Com Rafael Machado – Redação Bonde