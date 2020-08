A avenida abriga várias empresas de grande porte e tem um fluxo grande de veículos, mas não tem até agora nenhuma iluminação. O prefeito José do Carmo assinou na última quinta-feira (27) a Ordem de Serviço que permite a Stel Sistemas Elétricos iniciar a obra em até 10 dias. A empresa concorreu com outras seis candidatas e por ter o menor orçamento – R$2.635.238,84 – foi a ganhadora.

Além da Avenida José Bonifácio, outras 30 importantes vias de várias regiões da cidade também receberão luzes de LED novas. A Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, no Jardim Santo Amaro e a Rua Marechal Euríco Gaspar Dutra no Jardim Silvino também terão as lâmpadas trocadas por LED. O Parque Industrial José Garcia Gimenes, no Ana Rosa, também receberá luzes novas.

O diretor de Iluminação Pública, Manoel Cícero dos Santos, ressaltou a importância da instalação de luzes nessas regiões: “as luzes de LED geram uma economia de aproximadamente 50% de energia elétrica e a iluminação é cerca de 40% melhor”. Ele ainda afirma que uma boa iluminação garante mais segurança para quem circula ou trabalha nesses locais.

Aproximadamente 1200 luminárias de LED serão instaladas em cerca de 45km de vias públicas da cidade. O prazo para o término das obras é de 180 dias.