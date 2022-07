Bairros de Cambé e Londrina têm abastecimento de água afetado domingo (31) e terça (2); veja quais

Serviços de manutenção afetam o abastecimento de água em bairros de Londrina e de Cambé, no norte do Paraná, no domingo (31) e na terça-feira (2).

De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), no domingo serão feitos serviços de manutenção na Estação de Tratamento de Água Cafezal.

Os trabalhos começam às 10h e devem ir até as 15h. A previsão da Sanepar é a de que o abastecimento volte à normalidade, de forma gradativa, à noite.

Na terça-feira, será feita mais uma etapa da obra de substituição da rede de distribuição na região Central. Por conta disso, a distribuição de água será interrompida de 8h às 18h e deve voltar ao normal durante a noite, de maneira gradativa.

A orientação da Sanepar é que a população evite desperdícios.

Bairros afetados

Os bairros que poderão ter desabastecimento de água em Cambé são:

Jardins Novo Bandeirantes 1 e 2,

Silvino 1 e 2

Riviera

Os bairros que podem ter desabastecimento em Londrina são: