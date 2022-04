Batida entre dois caminhões na BR-369 em Cambé deixa dois feridos

Dois caminhões colidiram na manhã desta segunda-feira (25) por volta das 7h, no km 166 da BR-369, em Cambé. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi até o local para coordenação do trânsito que não foi interrompido, mas fluiu em faixa única. A carga de tinta ficou espalhada pela pista.

De acordo com a PRF, um dos caminhões seguia pela BR-369, sentido Cambé – Londrina e o outro caminhão realizava uma manobra de retorno no local no momento da colisão.

Duas pessoas ficaram feridas. O motorista, 26 anos, e o passageiro, 28 anos, foram encaminhados para Santa Casa de Cambé. Já o motorista do caminhão que realizou a manobra de retornou deixou o local, mas o veículo foi encontrado estacionado em um posto de combustível, sendo que o condutor não foi localizado.

Tarobá News