Bebê de trisal nasce em Cambé e tem sobrenome dos três pais 

O bebê do trisal formado pela arquiteta Maria Carolina Rizola, de 30 anos, o bombeiro Douglas Queiroz, de 33, e a consultora comercial Klayse Marques, de 34, nasceu na madrugada de segunda-feira (11), no Hospital São Francisco, em Cambé, norte do Paraná.

O trisal anunciou o nascimento do pequeno Henrique por meio de um perfil no Instagram, que conta com mais de 35 mil seguidores.

O bebê foi registrado em um cartório com o sobrenome dos três pais. Com isso, o menino ficou com o nome de Henrique Rizola Marques Queiroz.

Relacionamento

O trisal se conheceu através de um aplicativo de relacionamento. Por meio da rede social, Maria e Douglas se apaixonaram por Klayse.

“Se apaixonar não era a nossa opção, porém aconteceu. Depois disso começamos a nos relacionar. Não temos ciúmes, temos muita confiança entre todos e muito amor”, contou Carolina.

O trisal assumiu o relacionamento há quase um ano e passou a dividir sua rotina nas redes sociais. A principal mudança deles foi na casa, já que Klayse foi morar com o até então casal, que está junto há mais de dez anos.

