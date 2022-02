Biblioteca Municipal volta ao funcionamento após período de férias coletivas

A Biblioteca Pública Municipal de Cambé retornou com os atendimentos e empréstimos de livros após um período de férias coletivas dos funcionários. As atividades estavam suspensas desde o dia 03 de janeiro e retornaram na última quarta-feira, dia 02 de fevereiro. Maria Luiza Perez, bibliotecária da Secretaria de Cultura, explica que os usuários ainda não podem ter acesso direto ao acervo, como forma de evitar a propagação do vírus da Covid-19, mas a consulta dos livros pode ser feita online, pelo endereço http://biblioteca.cambe.pr.gov.br:8887/biblivre3/ . A Biblioteca Pública Municipal de Cambé conta com aproximadamente 25 mil exemplares de diversos gêneros, incluindo livros de literatura, didáticos, técnicos, religiosos.

Perez esclarece que os usuários podem fazer a consulta dos livros disponíveis pela internet ou diretamente na biblioteca. “Depois de escolher o livro, nós retiramos ele das estantes e entregamos ao leitor, evitando tocar em outros exemplares”, explica. Segundo ela, os usuários podem emprestar dois livros a cada vez, por um período de 10 dias. Os usuários podem renovar os livros quantas vezes quiserem – tanto por telefone como presencialmente –, desde que ele não tenha sido solicitado por outra pessoa. A bibliotecária ressalta que esse processo só vale para quem já fez o cadastro e tem a carteirinha. Novos usuários devem comparecer na biblioteca com um documento com foto e um comprovante de endereço – obrigatoriamente da fatura de água ou luz. Já as crianças devem ir acompanhadas de um responsável, que também precisa levar seu documento.

Maria Luiza Perez também explica que a biblioteca tem uma área de livros para doação, em que qualquer pessoa pode levar até dois livros para casa. “A ideia do ‘Pegue e Leve, o Livro é Seu’ é democratizar e disseminar a leitura, sendo que as pessoas podem emprestar esses livros para outras pessoas ou até mesmo trazer outros para deixar na nossa estante do projeto”, conta.

A Biblioteca Pública Municipal de Cambé tem o Espaço Cidadão, uma área com nove computadores que pode ser utilizada pela população. Quem quiser usar o espaço precisa entrar em contato com a Secretaria de Cultura. “Em um futuro próximo, a nossa intenção é promover cursos de inclusão digital e profissionalizantes”, pontua Perez. Segundo ela, o calendário de atividades da biblioteca segue todo suspenso por conta da pandemia, como os teatros e as oficinas de contação de histórias. “Nós viramos reféns da pandemia. É uma pena não poder oferecer isso à população, porém não podemos colocar ninguém em risco”, ressalta.

Perez afirma que a Secretaria de Cultura está trabalhando junto à Saúde para avaliar o melhor momento para a retomada gradual da normalidade, levando o número de casos e óbitos e a porcentagem da população com o esquema vacinal completo.

A Biblioteca Pública Municipal de Cambé fica na Rua Pará, 161 – Centro e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, sem pausa para o almoço. Os telefones para contato são: 3174-0285 e 3174-0290.