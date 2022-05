BIG Festival: o paraíso dos jogos online está de volta em modelo híbrido

Considerado um dos maiores festivais dedicado ao público gamer latino-americano, o BIG Festival está de volta para mais um ano de muitos jogos. Trazendo o melhor deste universo entre 7 e 10 de julho, em 2022 o festival vai acontecer tanto presencialmente, na São Paulo Expo, como também por meio de transmissão online. Prometendo muitas novidades para desenvolvedores e jogadores, a iniciativa alia a apresentação de games e muitos momentos de interação entre os participantes.

Também conhecido como Brazil’s Independent Games Festival, desde 2012 o evento aproxima aficcionados dos games. Mas o sucesso deste festival não acontece por acaso. Apostando na sua reinvenção a cada ano, em 2021 o evento aconteceu inteiramente no digital. Este ano a conjuntura é diferente e, por isso, o BIG Festival oferece a possibilidade de visitá-lo através do seu espaço físico ou de live streaming, um dos fenômenos tecnológicos em crescimento na atualidade.

Trazendo conceitos totalmente inovadores, o BIG Festival é um grande polo de criatividade. Ao participar desta iniciativa, você vai poder conhecer os novos jogos do mercado, falar com desenvolvedores e outros especialistas da área, e participar de workshops.

Para se ter uma ideia do tamanho do evento, no ano passado foram apresentados mais de 120 games e participaram nomes internacionais e nacionais, como Adrien Cho, da Microsoft, e Aline Cesário Matoso, da Manifesto Games. Além disso, também foram premiados jogos em categorias como inovação, melhor arte, melhor narrativa, melhor jogo do Brasil e recursos de som.

No que diz respeito a 2022, você poderá contar com tudo isso e muito mais. Um dos principais destaques do projeto são as mais de 80 palestras a que você poderá assistir, permitindo-lhe imergir ainda mais neste mundo.

Por fim, vale mencionar que o festival tem também um grande contexto profissional. Por isso, existem espaços totalmente dedicados a empresários e marcas, bem como projetos destinados a iniciantes ou a desenvolvedores de jogos focados em aspectos mais técnicos.

O BIG Festival vai além do conceito de exposição de jogos, sendo reconhecido internacionalmente como um local de negócios e inovação. Assim, os recursos tecnológicos investidos são maiores, oferecendo uma experiência única a todos os participantes. Este ano, entre os principais atrativos do evento destaca-se o seu live streaming, que vem conquistando diferentes áreas de atuação.

Mas, afinal, o que é o live streaming?

Para entender o seu poder, antes de tudo é preciso saber em que consiste o live streaming. Também conhecido como transmissão ao vivo, este conceito funciona totalmente online e leva até o usuário diversos tipos de conteúdo que acontecem em tempo real.

A popularização desta ferramenta deveu-se aos seus múltiplos benefícios. Entre eles destaca-se a possibilidade de receber interações da audiência, ampliar o número de participantes e adaptar-se a praticamente todos os modelos de negócio.

Outro fator a ser levado em conta é a pouca necessidade de investimento. Podendo ser realizado através de plataformas pagas ou redes sociais – como o Facebook Live ou até mesmo o YouTube Live –, você só precisa de um equipamento com câmera e microfone.

Um fenômeno tecnológico transversal a todos os setores

Pelo mundo afora, são várias as entidades que já se renderam ao live streaming, seja para se comunicar internamente com seus funcionários ou com o grande público. O governo do Paraná também viu nessas transmissões uma oportunidade de se aproximar dos habitantes.

Recorrendo a esta tecnologia, no ano passado foi comemorado o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. Além disso, o próprio Corpo de Bombeiros local reconheceu a importância destas ferramentas e, desse modo, realizou uma live para auxiliar os cidadãos com orientações sobre primeiros socorros.

Contudo, foi no entretenimento que o live streaming viu a sua maior oportunidade de crescimento. Com a lista de transmissões no YouTube liderada pela brasileira Marília Mendonça – mais de 3 milhões de visualizações simultâneas –, o panorama musical beneficia-se deste recurso para divulgar o seu trabalho e aproximar-se do público. Com isto, é cada vez mais comum ver artistas realizando lives nas suas redes sociais, seja para cantar ou até para apoiar causas e projetos.

Nos últimos anos os cassinos também decidiram inovar na tecnologia apresentada ao público, migrando para o universo online. Neste contexto, surgem também os cassinos ao-vivo, um recurso que faz com que os participantes se sintam jogando em um cassino real — sem precisar sair de casa.

Já quando o tema é teatro, uma das principais fontes de entretenimento e cultura nacionais, também é grande a sua vontade de reinvenção. Espaços como o Cine Theatro Brasil Vallourec marcaram 2020 com um conjunto de lives, em que foram promovidos diversos tipos de arte. Além disso, este espaço também tem uma forte presença na rede social YouTube, na qual divulga conteúdos sobre cinema, teatro, literatura e música.

Por fim, a televisão também tem atualizado as suas ferramentas para responder às necessidades do público. No caso brasileiro podemos citar a Globoplay, um serviço de streaming que, além de apresentar um catálogo de filmes e séries, também permite que o assinante assista aos seus programas de TV favoritos em tempo real.

O live streaming exerce de fato uma grande força na evolução do entretenimento, permitindo ao mesmo tempo a sua modernização e simplicidade de acesso. Esses benefícios também podem ser vistos em outros tipos de negócio, realçando o crescente papel da tecnologia em todas as facetas da vida dos brasileiros.