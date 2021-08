Boca Aberta diz que cassação foi “tapetão”: “Bati de frente com o sistema”

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

“Fui cassado por trabalhar, por defender o povo e não me rendi aos poderosos”.

Boca Aberta foi cassado na noite desta quarta-feira (24) após ações do Ministério Público que se embasaram em outra cassação, a do mandato de vereador na Câmara Municipal de Londrina, em outubro de 2017 por quebra de decoro parlamentar. Assim, segundo o MP, ele estaria inelegível por oito anos. Na época, o motivo informado pelos vereadores foi vaquinha virtual aberta para arrecadar dinheiro que seria usado para pagar uma multa eleitoral.

O deputado federal Boca Aberta diz que foi alvo de um golpe. “Mais um tapetão que fizeram com a gente”, informou em um áudio enviado por um aplicativo de mensagens.

“Respeito a decisão do TSE, mas não concordo com ela. Vamos recorrer, evidente, ao STF (Supremo Tribunal Federal), mas não tem efeito suspensivo. Já estamos saindo do mandato agora. Mas, eu não nasci deputado e não nasci vereador”, aponta Boba Aberta.

Nas eleições de 2018, a candidatura de Boca Aberta foi aceita por meio de uma liminar. Com a determinação derrubada pelo TSE, o deputado perde os efeitos de diplomação. No lugar, deve assumir Osmar Serraglio (PP-PR). Serraglio foi deputado por cinco mandatos consecutivos e atuou também como e ex-ministro da Justiça no governo de Michel Temer.

Com informações do TarobáNews