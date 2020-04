A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou mais 44 casos de coronavírus no Paraná. 26 homens e 18 mulheres com idades entre nove e 78 anos, foram diagnosticados com a Covid-19 nesta quarta-feira (1°).

Os pacientes residem em: Curitiba (11), Campo Largo (1), Maringá (1), Assis Chateaubriand (1), Cianorte (1), Ibaiti (1), Fazenda Rio Grande (1), Pinhais (1), Foz do Iguaçu (2), Londrina (17), São José dos Pinhais (1), Quatiguá (1), Arapongas (2), Campo Mourão (1), Araucária (1) e Cambé (1).

CAMBÉ –

– Casos em investigação domiciliar: 697

Casos suspeitos aguardando exames: 05

Casos Descartados: 16

Casos Confirmados: 02 (Um caso já em alta hospitalar)

PARANÁ – O Estado registra atualmente 229 confirmados – destes, três óbitos –, 3.683 descartados e 602 em investigação. Dentre os casos confirmados, até as 12h desta quarta-feira, 38 pacientes estavam internados – 21 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 17 em leitos clínicos.

Os dados do boletim são referentes a suspeitos que tiveram amostras coletadas e processas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e demais laboratórios habilitados no Paraná.

O caso confirmado de um paciente da Venezuela foi transferido para o município de Goioerê, portanto, o Paraná tem agora cinco casos confirmados de pacientes que residem fora do Estado.

Um paciente de Curitiba foi transferido para Almirante Tamandaré visto que reside na região metropolitana.

Boletim 01/04/2020