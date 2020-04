Dados do boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (14) apontam 35 novos casos e quatro óbitos, com isso, o Paraná soma agora 803 casos confirmados e 37 óbitos por coronavírus.

Os novos óbitos foram registrados nos municípios de Paranavaí – uma mulher de 40 anos –, Pinhais – uma mulher de 64 anos –, Curitiba – um homem de 80 anos – e Guaíra – um homem de 52 anos.

NOVOS CASOS – Os 35 casos estão distribuídos nos municípios de: Curitiba (3), Pato Branco (2), Ivaiporã (2), Paranavaí (3), Maringá (1), Primeiro de Maio (1), Jataizinho (1), Londrina (3), Rolândia (1), Ponta Grossa (1), Santa Cruz de Monte Castelo (1), Santa Mônica (2), Campo Mourão (2), São João do Caiuá (2), São João do Ivaí (2), Fazenda Rio Grande (1), Santana do Itararé (1), Apucarana (1), Foz do Iguaçu (1), Tupassi (1), Guaíra (1) e Paranaguá (2).

DADOS – O Paraná registra atualmente 803 casos confirmados – 12 não residem no Estado –, 37 óbitos – um não residia no Estado –, 6.779 descartados e 231 em investigação.

127 pacientes estão internados, 75 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 52 em leitos clínicos.

No Paraná, 134 pacientes já foram liberados do tratamento. Esse dado não inclui ainda o número do município de Curitiba (que possui o maior número de casos confirmados no Estado e consequentemente, o maior número de casos recuperados).

Boletim 14/04/2020