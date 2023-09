Bombeiros de Cambé atendem a diversas ocorrências no Dia da Independência

O Dia da Independência é uma data comemorativa para todos os brasileiros, mas para os bombeiros do 3º Grupamento de Cambé, também foi um dia de intenso trabalho e dedicação, com diversas ocorrências atendidas ao longo do feriado.

O relatório de atendimento do Corpo de Bombeiros de Cambé no dia 7 de setembro de 2023 revela uma série de situações em que os profissionais se destacaram, prestando socorro a cidadãos em diferentes situações de emergência.

Acidente de Trânsito com Queda de Veículo

Por volta das 18h12, a equipe de bombeiros foi acionada para atender a um acidente de trânsito na Rua Jacarezinho, número 213, em Cambé. Um homem de 56 anos, identificado pelas iniciais A. H. D. C., sofreu ferimentos moderados após uma queda de motocicleta. O veículo envolvido no acidente era uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, de cor preta.

Incêndio na Vegetação

No início da tarde, por volta das 16h39, os bombeiros foram chamados para combater um incêndio na Estrada Rural, número 1, em Cambé. A pronta resposta da equipe evitou que as chamas se alastrassem, controlando a situação de forma eficaz.

Acidente de Trânsito com Colisão

Poucos minutos antes do incêndio na vegetação, às 16h37, os bombeiros atenderam a outro acidente de trânsito, desta vez na Rua Antonina, número 281, em Cambé. O acidente envolveu um automóvel Renault Sandero Auth 10, de cor cinza, e uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS, de cor preta. O condutor da motocicleta, identificado como C. D. D. O., de 23 anos, sofreu ferimentos moderados.

Mais Incêndios na Vegetação

Antes dessas ocorrências, os bombeiros já haviam sido chamados para combater incêndios na vegetação em outras duas ocasiões: às 16h20 na Estrada Esperança, número 1000, em Cambé, e ao meio-dia na Rua Eduardo Vicente de Mattos, número 1, em Bela Vista do Paraíso.

Incêndio em Residência e Atendimento Comunitário

Pela manhã, por volta das 11h23, a equipe foi chamada para combater um incêndio em uma residência na Rua Treze de Maio, número 23, em Cambé. Além disso, às 9h em Bela Vista do Paraíso, os bombeiros participaram de uma atividade educacional de demonstração e simulado, reforçando seu compromisso com a comunidade.

Acidente de Trânsito com Choque Contra Anteparo

A madrugada também foi movimentada para os bombeiros, que atenderam a um acidente de trânsito por volta das 4h45 na Rua Rio Paraná, número 518, em Cambé. Uma mulher de 46 anos, identificada como S. U. C., sofreu ferimentos moderados após um choque contra anteparo envolvendo um automóvel VW Gol 1000I de cor branca.

O trabalho incansável e a dedicação dos bombeiros de Cambé no Dia da Independência são dignos de reconhecimento e gratidão por parte da comunidade. A atuação da equipe foi fundamental para preservar vidas e propriedades, demonstrando mais uma vez o compromisso desses profissionais com a segurança da população.