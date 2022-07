BRANDT inaugura fábrica em Cambé

A BRANDT do Brasil, empresa de inovação tecnológica focada em nutrição vegetal e tecnologia da aplicação, presente em mais de 65 países e com forte atuação no Brasil, anuncia a expansão de suas operações, com a inauguração do Complexo Industrial Glen Brandt em Cambé, na região metropolitana de Londrina, Paraná. A companhia investiu mais de R$ 70 milhões no novo espaço fabril, que será inaugurado neste dia 14 de julho, sendo a segunda fábrica do Brasil e o maior complexo industrial a nível global da companhia, com 70.000 m de área total.

Contando com os mais avançados equipamentos, a nova fábrica homenageia o fundador, Glen Brandt, e reforça o compromisso da empresa em desenvolver pesquisas e proporcionar soluções tecnológicas, a fim de melhorar o manejo realizado nas mais diversas culturas, respeitando o investimento de produtores e agricultores em todo o mundo com a mesma qualidade e excelência presentes nas operações globais.

Por Agência Safras