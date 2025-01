Brasil é o pais mais ansioso de toda a América Latina, segundo a OMS

0:00

Saúde Mental: esse tema é constantemente abordado por aqui, eu sei! Mas ele é tão complexo e multifatorial que sinto e, percebo que, é necessário falar sobre constantemente!

Caminhamos para o final de janeiro, mês oficial da Campanha “Janeiro Branco”, ação de conscientização criada há 11 anos, por profissionais das áreas da psicologia e psiquiatria, com o intuito de conscientizarem a sociedade como um todo, sobre a emergência que é discutir sobre o andamento da saúde mental e física das pessoas e, como isso afeta todas as faixas etárias e classes sociais de nosso planeta! Por isso, reunimos aqui, dados da Campanha Oficial Janeiro Branco e apontamentos elaborados pela psicóloga Simone Braga. Boa leitura.

“Nosso mundo está armado contra nós”, declarou o Dr. Sean Duke, especialista em AVC no Centro Médico da Universidade do Mississipi (EUA). Dr Sean, destaca o estilo de vida contemporâneo da maioria das sociedades pelo mundo afora, segundo ele, forças essas sociais, econômicas e culturais, que, na verdade, distanciam o homem da saúde, do equilíbrio e do bem-estar. E você concorda com isso? A psicóloga Simone Braga alerta que, além das questões sociais e econômicas, a saúde mental também é profundamente afetada por esse estilo de vida contemporâneo. “A busca constante por produtividade e sucesso pode levar a um estado de estresse específico, que é prejudicial à saúde mental e física”.

Braga sugere que práticas como a meditação, exercícios físicos regulares e a construção de relacionamentos saudáveis ​​são essenciais para reverter esse quadro. “Devemos nos lembrar de que a saúde é um bem precioso e que pequenas mudanças em nosso cotidiano podem ter um grande impacto em nosso bem-estar. Os relacionamentos que você alimenta, a pausa que você faz durante o dia, os pensamentos que você tem, tudo p0ode ajudar ou atrapalhar sua saúde mental”.

De acordo ainda, com Simone, muitos locais que são classificados pela sociedade, como locais pontuais para “lidarem” com problemas oriundos da falta da saúde mental, guardam histórias que poderiam ter tido rumos diferentes. “Clínicas, postos de saúde, delegacias, presídios e até mesmo cemitérios estão lotados de histórias que poderiam ter seguido um curso diferente. Um curso mais saudável, menos doloroso e, que talvez, sequer tivesse chegado a esses lugares se nossa sociedade discutisse e lidasse de forma mais intensa com o problema que é uma questão de saúde pública”.

Outro alerta complexo que a Simone Braga registra é o estilo de vida contemporâneo que flerta com o sedentarismo. “A sociedade moderna é marcada por um sedentarismo que se alimenta de comida ultraprocessada e pela dependência de celulares e outras tecnologias elevadas à categoria de entidades “quase divinas”. Para piorar, somos bombardeados por ideologias consumistas e estímulos culturais que incentivam o narcisismo, e o materialismo desmedido. Esses elementos não apenas minam a saúde física e mental, mas também enfraquecem as bases de uma convivência mais colaborativa”.

Simone complementa que detalhes fazem a diferença no nosso dia a dia. “ A reconexão com a natureza e o cultivo de momentos de reflexão e introspecção são passos importantes para restaurar o equilíbrio em nossas vidas.Por fim, é necessário que cada um de nós assuma a responsabilidade de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Isso implica em agir localmente, mas com uma visão global, monitorando que nossas ações individuais têm o poder de impactar o coletivo. Só assim poderemos enfrentar os desafios do nosso tempo e construir um futuro mais promissor para as próximas gerações.

Por isso, movimentos como o Janeiro Branco são tão necessários. Com sua mensagem de que “quem cuida da mente, cuida da vida”, a campanha convida pessoas e instituições a refletirem, dialogarem e se engajarem em prol da saúde mental e do bem-estar emocional. Ela propõe um enfrentamento ativo às forças que nos empurram para o adoecimento, promovendo redes de apoio, discussões educativas e ações coletivas.

A Situação da Saúde Mental no Brasil- Dados recentes destacam a relevância da campanha Janeiro Branco:

Segundo o Global Mind Project (pesquisa que divulga dados anuais sobre o bem-estar no planeta) o Brasil enfrenta desafios significativos em saúde emocional pós-pandemia. Dentre os entrevistados, 34% relatam angústia, enquanto 38% estão em processo de recuperação, com jovens abaixo de 35 anos sendo os mais afetados (fonte: mentalstateoftheworld.report ).

Prevalência de Transtornos Mentais: Na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, além de ser o segundo país com maior prevalência nas Américas, segundo a Organização Mundial da Saúde/OMS (fonte: Ministério da Saúde e OMS). Em relação a transtornos de ansiedade, O Brasil é o líder no mundo de acordo com uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgada em 2019. Novos dados divulgados em 2023 apontam que 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade (fonte: Covitel 2023).

Fonte: https://janeirobranco.org.br/janeiro-branco-2025-um-convite-nacional-para-a-promocao-da-saude-mental/#:~:text=Dados%20recentes%20destacam%20a%20relev%C3%A2ncia%20da%20campanha:&text=Dentre%20os%20entrevistados%2C%2034%25%20relatam,43%25%20(fonte:%20Fiocruz)

