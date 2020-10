Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (7) vivendo momentos diferentes no Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30 (horário de Brasília) pela 14ª rodada da competição. Os botafoguenses são os vice-lanternas, com 12 pontos, já os palmeirenses aparecem no G4, na terceira posição, com 22.

Momento de concentração máxima e luta pra voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Quarta-feira tem BOTAFOGO!🔥⚫️⚪️ pic.twitter.com/bje8gwCTfI — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) October 5, 2020

Recordista de empates

A equipe alvinegra vem chamando a atenção no Brasileirão por causa do número de empates. Em 13 jogos disputados pelos cariocas, nove terminaram em igualdade. Na última partida, no domingo (4), não foi diferente, os alvinegros ficaram no 1 a 1 no clássico com o Fluminense. A partida marcou a estreia do treinador Bruno Lazaroni, substituto de Paulo Autuori, que deixou o clube na última quinta-feira (1).

Dedicação e seriedade pra voltar a campo nesta quarta-feira. ⭐⚫️⚪️ #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/4w6Jki4Xq6 — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) October 6, 2020

Curiosamente, a única vitória no campeonato foi para o líder Atlético-MG. Em casa, o Botafogo venceu o Galo por 2 a 1 em jogo válido pela quarta rodada.

Verdão invicto

Assim como o time de Estrela Solitária, a equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo é uma das que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Atrás, somente, de Botafogo e Grêmio, com 8, o Palmeiras é a terceira equipe que mais saiu de campo com um ponto, foram sete vezes no total. Entretanto, é a única invicta na Série A. Com cinco vitórias alcançadas até o momento, o último êxito foi alcançado na rodada passada. No sábado (3), o Alviverde venceu o Ceará por 2 a 1, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Iniciamos a semana com treino na Academia de Futebol e foco no Botafogo! 💪🐷#AvantiPalestra pic.twitter.com/i2L5lpxbIF — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) October 5, 2020

Em competições de formato mata-mata, os dois clubes atingiram os objetivos almejados até o momento. O Botafogo garantiu classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o rival Vasco. Do outro lado, o Alviverde, que já estava garantido nas oitavas da Copa do Brasil por ter ingressado este ano na Libertadores, também assegurou vaga nas oitavas da Copa Libertadores, com uma rodada de antecipação.

Agência Brasil