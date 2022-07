Cachorro ataca ovelhas em Londrina e é vítima de disparos de arma de fogo; um homem foi preso 

O solicitante informou que seu vizinho teria atirado com arma de fogo contra seu cachorro.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no final da manhã desta sexta-feira (08/07), por volta das 11h00, na Estrada do Limoeiro, na zona leste de Londrina.

Na sequência, os policiais realizaram contato com o acusado e o mesmo confessou o fato, que disparou contra o animal, pois ele estava atacando as suas ovelhas, e que não teve a intenção de matar.

Diante dos fatos o animal foi socorrido e o autor foi encaminhado até a delegacia para providências.

A arma utilizada no crime, uma espingarda calibre .36, foi apreendida.