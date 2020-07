Um cadáver foi encontrado ontem (30) em uma residência na rua Netuno, no Jardim do Sol, região Oeste de Londrina. As polícias Militar e Civil, junto ao Instituto de Criminalística foram acionados e foram até o local após um vizinho ter desconfiado da ausência do morador, que não era visto desde o último domingo (28).

Ontem o vizinho viu que a porta da casa estava aberta e, ao entrar, encontrou o cadáver em um dos cômodos. Segundo as informações, o morador se chamava Manoel Messias Ferreira de Lima e tinha 50 anos. Ele seria um travesti e seu nome social era Verônica.

Havia ferimentos no corpo e a casa estava revirada, mas não se sabe se algum objeto da casa foi roubado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Via Cobra News