Caged: Cambé segue com saldo positivo na geração de empregos em 2022

Cambé segue com saldo positivo na geração de empregos. O número de trabalhadores formalmente contratados ultrapassou o quantitativo de desligamentos em fevereiro no município de Cambé. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), referentes ao segundo mês de 2022, as 1.234 admissões registradas se sobressaíram aos 1.111 desligamentos, fazendo com que o município ficasse com um saldo de 123 novas vagas ocupadas.

Em todo o Paraná, foram 169.870 funcionários admitidos e 141.364 que perderam seus postos de trabalho.

Fevereiro seguiu com números crescentes na geração de empregos em Cambé, assim como seu mês anterior. Em janeiro, foram 1.071 pessoas contratadas contra 1.023 encerramentos de vínculos profissionais.

Ainda de acordo com o Caged, com 389 novos colaboradores, o comércio foi o setor que mais empregou no município, seguido pela indústria, que assinou a Carteira de Trabalho e Previdência Social de 356 pessoas. O ramo de serviços figura com 355 novas admissões e a construção civil, com 121.

Para o professor universitário e consultor econômico Marcos Rambalducci, o comércio seguiu à contramão do que era esperado. Isso porque, em janeiro e fevereiro, os acordos de contratações temporárias firmados para as vendas de fim de ano tendem a acabar. É comum que sejam dispensados aqueles funcionários contratados para atender o grande fluxo de consumidores que costuma passar pelas lojas na época do natal.

Mas não foi só o setor do comércio que surpreendeu o especialista. “Temos a percepção de que Cambé continua gerando postos de trabalho de maneira bastante consistente. Chama a atenção, inclusive, o fato de que a construção civil empoderou nesse mês”, completa.

Para o secretário municipal do Trabalho e Profissionalização de Cambé, José Aparecido Rolim, a cidade está caminhando para ter mais um ano bastante positivo na geração de empregos. “Cambé está vivendo um momento muito importante de desenvolvimento econômico e isso reflete, obviamente, na geração de empregos. Assim como em 2021, este ano devemos ver os números da empregabilidade crescerem e ficarem sempre positivos”, disse.