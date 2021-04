Caixa Tem: SMS com link para atualização do aplicativo para receber auxílio emergencial é golpe

A Caixa Econômica Federal alerta que não envia SMS com informações do auxílio emergencial e nem de atualizações para beneficiários.

Nas redes sociais, muitas pessoas estão comentando que estão recebendo SMS da Caixa Econômica Federal com um link para atualização do aplicativo Caixa Tem. A Caixa informou que essa mensagem pode se tratar de um golpe e orientou que os cidadãos não cliquem no link.

Na mensagem, os golpistas pedem para quem é beneficiário do auxílio emergencial aperte no link para conseguir atualizar o aplicativo. Eles alegam que se a pessoa não atualizar esse aplicativo não receberá novas parcelas.

A Caixa alertou que não envia nenhum tipo de SMS que tenha relação com o auxílio emergencial, apenas e-mails, e, mesmo assim, apenas se o beneficiário autorizar.

O banco ainda afirmou que existe uma grande chance de que esses golpistas se aproveitem do clique no link para conseguir instalar programas maliciosos no seu celular. Dessa forma, eles podem conseguir fraudar não só o auxílio emergencial, como qualquer outro programa ou conta instalada.

Atualização do Caixa Tem

Outra informação que é passada por meio do SMS é que se você não atualizar o aplicativo não vai receber o auxílio. A caixa afirma que isso nunca aconteceu, inclusive, no mês passado, o banco elaborou um calendário de atualização do aplicativo. Mas nada disso foi obrigatório.

A informação oficial da Caixa é que mesmo quem não atualizou terá o mesmo direito, caso se enquadre nos pré-requisitos. De acordo com o banco, a atualização era só uma questão de segurança. Além disso, a atualização do aplicativo atualmente está indisponível, ou seja, quem quiser atualizar o aplicativo agora, não vai conseguir.

Logo depois do fim do calendário de atualização, a Caixa interrompeu todo o protocolo de atualizações por alguns meses. Então, se você receber alguma mensagem afirmando que você precisa atualizar o Caixa Tem agora, suspeite e denuncie. Há grandes chances de ser um golpe.

Notícias Contábeis