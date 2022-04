Câmara de Cambé convida comunidade a doar livros infantis

“Imaginar é o primeiro passo para realizar. Doe um livro infantil” é o slogan da campanha de doação de livros para crianças que a Câmara Municipal de Cambé inicia amanhã, dia 7. A proposta, explica o presidente da Câmara, o vereador Fernando Lima é chamar a atenção para a importância de oferecer livros e incentivar a leitura desde cedo. “Abril é o mês em que se comemora o Dia Internacional do Livro Infantil, por isso escolhemos esta data. A leitura é ferramenta importante para o desenvolvimento psicossocial das crianças e melhora a capacidade de aprendizado”, afirma.

Os livros poderão ser entregues na recepção da Câmara, na Avenida Inglaterra, 655 ; no horário normal de funcionamento, das 8h30 às 11h30 e das 13 às 17horas; até o dia 27 de abril.

** Os livros arrecadados serão encaminhados a entidades e órgãos que atendem crianças no município.

Dicas para incentivar uma criança a ler:

• Deixe livros, revistas e gibis espalhados em lugares estratégicos, seja na sala de aula ou em casa. Dessa forma, o interesse pela leitura acontecerá de maneira natural;

• Proporcione momentos de leitura em família. Essa atitude passará a mensagem de que, além de ser divertido, é uma oportunidade de ficar perto de quem a gente gosta;

• A leitura é um momento lúdico. Ao ler, estimule a imaginação da criança interpretando os personagens, mudando o tom de voz conforme a sensação transmitida e fazendo o uso de onomatopeias. Essas estratégias tornarão o mundo dos livros ainda mais divertido;

• Permita que a criança, principalmente na primeira infância, explore os livros, manuseando-os e folhando-os livremente;

• As crianças aprendem através da observação, replicando o comportamento de familiares e amigos. Por isso, seja exemplo e incorpore a leitura na rotina da casa.

Fonte: Assessoria de Imprensa/Câmara Cambé