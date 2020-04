O presidente da Câmara de Cambé, Zezinho da Ração, com o apoio da Mesa Diretora e dos demais Vereadores, decidiu colocar R$ 2,5 milhões do orçamento da Câmara referente ao exercício de 2020, à disposição da Prefeitura de Cambé com o objetivo de ajudar a Saúde do Município no esforço conjunto de combater o Coronavírus.

É importante ressaltar que, em todos os anos, a Câmara de Cambé devolve recursos do seu orçamento para o Município. Em 20 de Dezembro de 2019, por exemplo, os Vereadores devolveram para a Prefeitura, R$ 3.885.360,29 (três milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e vinte nove centavos).

Neste início de ano, em função desse esforço para combater o Coronavírus, a Câmara decidiu antecipar a devolução de R$ 2,5 milhões para o Município. Para o presidente da Câmara, Vereador Zezinho da Ração, essa antecipação demonstra o compromisso dos Vereadores com esse momento difícil de enfrentamento desse vírus. “Acredito que esse é um momento em que cada um deve fazer a sua parte em benefício da nossa comunidade”, ressaltou Zezinho.