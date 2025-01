Câmara Municipal de Cambé inicia os trabalhos do ano legislativo com reunião de boas-vindas

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

A Câmara Municipal de Cambé deu início ao ano legislativo com uma reunião de boas-vindas realizada na última segunda-feira, sob a liderança do presidente Odair Paviani. O encontro reuniu assessores, funcionários e vereadores com o objetivo de integrar a equipe e alinhar as expectativas para o novo ciclo de atividades legislativas.

Durante a reunião, foram apresentados os novos vereadores e o novo diretor-geral da Casa, Benê Filho. O presidente Odair Paviani destacou a importância da colaboração entre servidores, assessores e parlamentares para garantir o bom funcionamento dos processos internos e o atendimento eficiente às demandas da comunidade. Segundo Paviani, a união e o comprometimento de todos são elementos cruciais para criar um ambiente de trabalho produtivo, que reflita diretamente em benefícios para a população.

O evento contou com a presença dos vereadores André do Carmo (PL), Ellen Affonso (União Brasil), Patrícia da Farmácia (PL) e Viviani Valarini (PSD). O vereador Pi da Terraplanagem (MDB), também em início de mandato, justificou sua ausência devido a compromissos previamente agendados.

Além das apresentações formais, o encontro proporcionou um momento de integração, no qual os participantes puderam se apresentar e fazer uso da palavra. Essa dinâmica buscou fortalecer o espírito de equipe para enfrentar os desafios do ano legislativo e reafirmar o compromisso com a transparência e a eficiência no atendimento às necessidades da população de Cambé.

Com essa iniciativa, a Câmara Municipal de Cambé demonstra seu empenho em promover um ambiente colaborativo e em garantir que suas ações legislativas sejam pautadas pelo diálogo e pela responsabilidade pública.