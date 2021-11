Cambé abre edital de premiação com recursos da Lei Aldir Blanc

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Cultura, abriu um edital de premiação com recursos da Lei Aldir Blanc (14.017/2020) para auxiliar fazedores de cultura individuais e grupos/coletivos artísticos do município que foram afetados pela pandemia. O edital faz parte do Projeto “Fazendo Arte em Cambé” e visa fazer um repasse financeiro – em forma de prêmio – para 20 grupos ou coletivos da cidade. Os premiados poderão ser contratados para apresentações ou eventos artísticos e culturais que vão compor o projeto. As inscrições começaram na quinta-feira (28) e vão até o dia 12 de novembro e devem ser feitas de forma online no site http://www.cambe.pr.gov.br/site/index.php/secretarias/culturais/lei-aldir-blanc/. O valor destinado para esse edital é de R$222 mil e o prêmio vai ser de mais de R$ 11 mil para cada grupo ou coletivo.

Para esse edital, podem se cadastrar pessoas físicas com mais de 18 anos ou pessoas jurídicas (grupos ou coletivos culturais) que realizem atividades artísticas e culturais que residam na cidade há, no mínimo, dois anos. Os grupos ou coletivos não organizados formalmente deveram ser representados por um de seus integrantes. Durante a inscrição, os candidatos devem fazer uma proposta de apresentação artística e cultural que contemple os seguintes aspectos: planejada para acontecer em espaços públicos; ter tempo mínimo de 120 minutos; ter um vídeo demonstrativo de cinco minutos que contenha algum elemento que faça parte da execução da proposta; ter classificação etária livre; e as ações devem ser realizadas até junho de 2022, podendo ser readequadas pela Secretaria de Cultura. O edital completo pode ser consultado na edição 999 do Jornal Oficial, disponível em: www.cambe.pr.gov.br/site/index.php/jornal-oficial.

O cronograma para a inscrição e participação na premiação será da seguinte forma: até 12 de novembro para fazer a inscrição; análise da documentação entre os dias 16 e 23 de novembro; publicação das premiações deferidas e indeferidas no dia 24 de novembro; prazo para recurso até dia 30 de novembro; e no dia 07 de dezembro acontece a liberação do resultado final do edital.

Os documentos necessários para a inscrição na premiação são: formulário preenchido na plataforma Sisprofice (disponível em: www.sic.cultura.pr.gov.br); RG e CPF do representante; comprovante de residência atualizado; autodeclaração; currículo de todos os integrantes; portfólio que comprove as atividades informadas; declaração de ausência de parentesco com servidores públicos; formulário de proposta preenchido; carta de anuência; e dados de conta bancária.

Os critérios de avaliação serão: valor cultural da proposta, priorizando o mérito e a qualidade artística da proposta; qualificação do proponente e da equipe executora da proposta; e a experiência e atuação do proponente ou coletivo. Esses critérios serão transformados em pontos e os 20 premiados vão receber o valor de R$ 11.100. A cidade conta com R$222 mil para premiar os fazedores de cultura de Cambé.

Todas as publicações oficiais serão realizadas no site http://www.cambe.pr.gov.br/site/index.php/secretarias/secretarias/cultura/ e quaisquer outras informações podem ser consultadas pelo telefone 3174-0288 ou 3174-0290. A Secretaria Municipal de Cultura fica na Rua Pará, 161 – Centro e funciona das 9h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Via: Assessoria de Imprensa/PMC