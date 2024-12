Cambé adere a Projeto Nacional para melhorar tratamento de doenças cardiovasculares

0:00

A Secretaria Municipal de Saúde Pública de Cambé integrou o município ao projeto Boas Práticas Cardiovasculares do Proadi-SUS, uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Associação Beneficente Síria HCor. O objetivo é otimizar o atendimento a pacientes com doenças cardiovasculares, oferecendo diagnósticos ágeis e tratamentos orientados.

Com a adesão, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cambé recebeu um aparelho de eletrocardiograma, que está conectado diretamente a um sistema de telemedicina. Quando um paciente chega à unidade com queixas como dor torácica ou suspeita de infarto, o exame de eletrocardiograma é realizado e imediatamente enviado para análise de um cardiologista em São Paulo. O especialista retorna o laudo em até 10 minutos, indicando medicação e tratamento para casos graves ou orientando o acompanhamento para situações mais leves.

De acordo com Larissa Basso, diretora da Atenção Especializada da Saúde de Cambé, o projeto oferece respostas rápidas e direcionadas, otimizando o tempo de atendimento e aumentando a segurança dos pacientes. “Esse sistema permite identificar rapidamente os riscos cardíacos e já iniciar o tratamento adequado, caso necessário, sob a avaliação direta de um cardiologista. Desde a implementação em outubro de 2023, já foram emitidos 3.649 laudos em Cambé”, destacou.

O Projeto Boas Práticas Cardiovasculares

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, conforme aponta a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, o infarto, por exemplo, é responsável por cerca de 360 mil óbitos anuais. Para enfrentar esse desafio, o Ministério da Saúde desenvolveu o projeto Boas Práticas Cardiovasculares, parte do Proadi-SUS, um programa de colaboração entre os setores público e privado.

O projeto busca:

Agilidade no diagnóstico: análise de exames em até 10 minutos;

análise de exames em até 10 minutos; Apoio clínico especializado: segunda opinião médica disponível 24h;

segunda opinião médica disponível 24h; Segurança no atendimento: diretrizes assistenciais para manejo clínico eficaz;

diretrizes assistenciais para manejo clínico eficaz; Capacitação profissional: treinamento de equipes por meio de sessões virtuais.

Desde 2009, o projeto já realizou mais de 1,9 milhão de laudos em todo o Brasil e está presente em 282 Unidades de Pronto Atendimento 24h e 30 hospitais. Em Cambé, a UPA é acompanhada continuamente, garantindo a implementação eficaz das estratégias assistenciais.

A adesão ao projeto reforça o compromisso de Cambé com a saúde pública, proporcionando à população acesso a diagnósticos rápidos e tratamentos qualificados, especialmente em um cenário onde o tempo de resposta é essencial para salvar vidas.