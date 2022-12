A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Assistência Social, vai ampliar o número de cestas básicas distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade. A partir de dezembro, com o novo contrato, vão ser adquiridas 30 mil cestas, quase o dobro da quantidade atual. Além disso, a cesta básica também vai ficar maior.

Lucilene Diorio, secretária de Assistência Social e Cidadania, explica que a quantidade de cestas adquiridas hoje não é suficiente para atender a demanda da população. Ela ressalta que o novo contrato prevê a compra de 30 mil cestas; atualmente, são 18 mil. “Isso vai nos ajudar a aumentar a cobertura desse auxílio alimento e amparar as famílias que precisam de segurança alimentar”, ressalta. A Prefeitura de Cambé vai desembolsar ao longo do contrato R$ 2.542.200,00.

Segundo ela, a partir de dezembro, a cesta também vai ficar maior: cada cesta vai contar com 10 quilos de arroz, dois quilos de feijão, duas unidades de óleo, um pacote de açúcar, um pacote de sal, três pacotes de macarrão, três unidades de molho de tomate, um pacote de fubá e um pacote de café moído. “Muitas famílias acabam recorrendo a outras doações porque a quantidade de alimentos não é suficiente, então fizemos essa alteração, aumentando a quantidade de alimentos que são básicos na mesa da população”, destaca.

O prefeito Conrado Scheller destacou a missão do poder público de garantir a alimentação para a população vulnerável socialmente. “A Prefeitura precisa garantir que todos tenham comida na mesa. E é isso que estamos fazendo, aumentando o número de cestas e aumentando a quantidade de produtos”, apontou Scheller.

A secretária destaca que, para receber esse auxílio alimento, as famílias devem fazer o cadastro em um dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) da cidade. Além disso, elas também passam por uma avaliação dos assistentes sociais. “A quantidade de cestas que são doadas mensalmente a uma família depende do número de pessoas, da renda e de outros quesitos socioeconômicos”, ressalta. Atualmente, 2.350 famílias são beneficiárias do programa. “Com esse aumento significativo, pretendemos ampliar esse número de famílias atendidas, já que o auxílio garante o mínimo de segurança alimentar para a população”, finaliza.